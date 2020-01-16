Первая часть результатов исследования по опросу 'К 20-летию ВГД' доступна здесь   [х]
Всероссийское Генеалогическое Древо

Генеалогический форум ВГД

На сайте ВГД собираются люди из многих городов и стран, увлеченные генеалогией, историей, геральдикой и т.д. Здесь вы найдете собеседников, экспертов, умелых помощников в поисках предков и родственников. Вам подскажут где искать документы о павших в боях и пропавших без вести, в какой архив обратиться при исследовании родословной своей семьи, помогут определить по старой фотографии принадлежность к воинским частям, ведомствам и чину. ВГД - поиск людей в прошлом, настоящем и будущем!


Текущее время: 2 февраля 2020 23:53
Правила форума 		Генеалогический форум ВГД включает в себя:
72992 темы, 2258184 сообщения, 413577 пользователей
Название разделаТемыСообщенияПоследнее сообщение
Читать всем!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по форуму

Справочный раздел для новичков и форумчан со стажем, что и где размещено на форуме, ЧАВО

9162TatianaLGNN
29 ноября 2019

Советы начинающим

Как приступить к поиску, что и где искать, подробности о сословиях

Раздел без правил

Если вы не можете зарегистрироваться, что-то тут понять или найти, не знаете в какой раздел поместить сообщение - все помещайте тут... Разберемся и поможем :)

Модераторы: Konstantin Ivanov, Vodnik_dnepr
91632Olesgo
50 мин. назад

Техническая поддержка

Как работать на форуме, обсуждение работы форума, замечания, подсказки друг другу по работе, полезные советы. Здесь вы можете запросить новый функционал для форума или дать обратную связь по изменениям

Модератор: Vodnik_dnepr
3315830osokina-galina
4 ч. назад

Новости

ПРОЕКТЫ сайта ВГД

Темы: проект "Военкомат", бюро находок ВГД, карта предков форумчан

Модераторы: Dim-ev, ЯТБ, nmash, LtColonel
273302SKY161
31 января

Поддержка друзей ВГД

помощь сообщества форумчанам в кризисных жизненных ситуациях, благотворительные акции ВГД
темы создаются только модераторами или администратором

33983Stan_is_love
5 мая 2018
Фамильные темы
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Создать поисковую тему

Поиск предков, родичей и/или однофамильцев

Здесь размещаются темы для поиска людей по фамилиям (и внутри по географии).

27639233637 fardibaka
12 мин. назад

Поиск предков, родичей и/или однофамильцев

Здесь многофамильные поисковые темы отсортированы по году начала поиска. Писать новые сообщения можно в любой из тем этих подразделов, но открывать новые темы - только в разделе по алфавиту фамилий (выше), 1 фамилия - 1 тема.

192729925 evlampia
Вчера в 22:49

Фамильный навигатор

Совместный проект ВГД и СВРТ

Модераторы: frato, CABA
41757Lina1
Вчера в 21:24
Географический раздел

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ

Здесь размещаются поисковые темы по географическому признаку - откуда родом ваши предки, где жили, куда переехали, вопросы по истории населенных мест и т.д.

Российская Федерация
Белоруссия (Беларусь)
Украина (Україна)
Польша (Polska)
Cтраны Северной Европы
Cтраны центральной Европы
Cтраны Западной Европы
Cтраны Средиземноморья
Cтраны Балканского п-ва и Прикарпатья
Cтраны Кавказа и Закавказья
Казахстан и страны Средней Азии
Израиль, Турция, страны Азии и Ближнего Востока
Страны Американского континента
Другие страны
3887534451 KorolAndr
11 мин. назад
Войны и военные

2-ая Мировая война 1939-1945 гг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЕННОМУ ПОИСКУ
ПОИСК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
КНИГИ ПАМЯТИ
Военкоматы и военно-пересыльные пункты (ВПП и СПП)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ (ЦВМА РФ)
Фронты, флоты, армия, флотилии периода ВОВ
Военнопленные
Лагеря военнопленных и концлагеря
Госпиталя, медсанбаты и эвакуация
Захоронения воинов 2 мировой
Фотографии
ИМЕНА С ПЛИТ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
В оккупации
Награды
Военные училища
МВД и ФСБ
Новости поисковых отрядов
Другие архивы и базы данных; поисковые отряды
Замечания и предложения по разделу
События, книги, ссылки, документы
Архив раздела
12120148524 afrodok
1 ч. назад

Новости раздела

2-я Мировая война

Вахта памяти ВГД

Пишем рассказы о наших ветеранах, записываем их воспоминания. Объем рассказов небольшой, чтобы читалось с удовольствием. КНИГА ПАМЯТИ ВГД - Скорбный список павших и пропавших без вести во время ВОВ.

Воспоминания о войнах 1939-1945 г.г.
Навстречу Великой Победе
Книга памяти ВГД
Фотографии ветеранов
2191469 Ella
12 января

Определение формы, наград и оружия

Военная энциклопедия
Определение формы, наград, оружия
12249319 Burlakovg
30 мин. назад

Войны и генеалогия военных

(Кроме 2 Мировой войны 1939-1945 гг.)

84140818 Klim2018
8 мин. назад
Календарь памятных дат

Памятные даты

  • На данный момент новостей нет

Мемориал

Дань памяти ушедшим из жизни знаменитым и не очень, но оставившим след в нашей истории

532577Elena N
11 мин. назад
Архивы

Архивы разные

Общие вопросы+советы новичкам
Федеральные архивы
Ведомственные архивы
Региональные архивы РФ
Архивы стран ближнего зарубежья
Архивы зарубежных стран
3822184158 Ярук
6 мин. назад

Мы и Архивы

Опросы и проблемы по архивам

Модераторы: TatianaLGNN, Lara, madrih
1306073Терсинец
26 января

Архивные новости

Семейные архивы и художественное оформление результатов

Где и как хранить - делимся опытом хранения документов

Модераторы: valcha, coika
211282tata_pe
29 января
Библиотека

Каталог ссылок, полезных генеалогу

Ссылки вносятся по тематическим разделам. Если подходящей темы нет, то для добавления новых ссылок специальная тема в разделе. Новые темы создаются только модераторами.

Модераторы: kluchnik, Lara, elena_krd
792187hgv
27 января

Новости раздела

Книги и другие источники

Электронная библиотека родословных
Справочно-библиографический раздел
Книжная полка
Книги on-line
Документированные очерки о фамилиях
110464382 s_fedot
1 ч. назад

Книгоиздательство

книжные интернет-магазины
Совещание по книге
Книги форумчан
Издательства
822528 radmila70
20 января
Генетическая генеалогия

ДНК-генеалогия

Модераторы: Lesla, kbg_dnepr, Andrey Maslennikov
2610080Петр_СПб
Вчера в 13:37

Геногеографические проекты

Модераторы: Lesla, kbg_dnepr
11370maxmalk
28 января

Обсуждение фирм и компаний занимающихся днк-тестированием

Модераторы: Lesla, kbg_dnepr, Andrey Maslennikov
162462mag55
31 января
Message board

People and ancestors search in Russia

For English speaking users; Für Deutschsprechende
Para los que hablan español; Pour parlant français
5832902 Альфред
56 мин. назад
Генеалогия: теория и практика

Генеалогический словарь

Исторические и прочие сведения, могущие быть полезными в генеалогическом поиске

Модератор: NVL
290 статей Нет

Еврейская генеалогия

Модератор: shirsin
1308333vikarii
2 ч. назад

Генеалогия: источники

36626024 Vaysbein
3 ч. назад

Генеалогия: общие вопросы

Для тем философских и теоретических

Модераторы: TatianaLGNN, Tasha56
987053Raisa28
31 января

Генеалогия: практика

Конкретные вопросы по поиску

Модераторы: Bianca, TatianaLGNN
46794251Intellectual70
37 мин. назад

ЗАГС

ЗАГС (запись актов гражданского состояния)

Модераторы: Konstantin Ivanov, Maksim Andreevich
11115318Sib Helga
13 ч. назад

Ономастика (антропонимы, топонимы и пр.), этимология

Имена,фамилии и географические названия - этот раздел не для объявлений о поиске, а о возможном их происхождении

Модераторы: valcha, Geo Z
4815980Bones
15 мин. назад

Проблемы общения с родственниками

и однофамильцами

Модераторы: Erla, TatianaLGNN
333640senich86
25 января

Сословия, вероисповедания, этносы

Сословия разные
Казачество
Крестьянство
Вероисповедания, церковная практика...
Дворянство
Нации, национальности и народности
Профессиональные группы
40443607 Konstantin Ivanov
1 ч. назад

Усадьбы и дома предков

1211656radmila70
Вчера в 13:06

Семейные предания, легенды...

Как проверить правдивость семейной легенды?

6375naumkinM
16 декабря 2019

Генеалогическое программное обеспечение

Генеалогические программы
СУБД
FamilySearch. org
18827333 idylle
12 мин. назад

Некрополистика

Историко-генеалогические (биографические) сведения...

34319149 Gogin10
13 ч. назад

Лечебные учреждения

Они тоже имеют свою историю с фамилиями

381048vikarii
19 января

Учреждения культуры

Театры, музеи, цирки, галереи и т.п., Генеалогическая информация в учреждениях культуры

27355 Wow
14 ноября 2019

Учебные заведения

Генеалогическая информация в учреждениях образования

67719879 valeragaan
1 ч. назад
Репрессии. Голод. Стих. бедствия

Репрессированные

Народный Мартиролог
16924 psevdo777
28 января

Книги Памяти по репрессированным

Книги Памяти только жертв репрессий

1164887 yvb64
30 января

Голод

Голод в Российской империи и СССР (1873-1874, 1880-1884, 1891-1893, 1900-1901, 1911-1912, 1921-1922, 1930-1934, 1946-1947 гг.)

15678aviv_n
28 января

Поиск репрессированных - разные материалы

19922916 Терсинец
4 ч. назад
Документальный раздел

ДОКУМЕНТЫ из Интернета

Фото с подлинников. Только пофамильные документы, никаких ссылок и списков!!!
Все данные приведенные в этом разделе взяты из доступных источников в Интернете.
Исключительно для информационного характера.

9101589 Татьянка
29 января
Фотографии и портреты

Виртуальная коллекция быта и бытия предков

Письменные свидетельства старины
Гербы, ордена РИ, вензеля и пр.
Мода нам в помощь
Быт наших предков
Повседневная жизнь и традиции
Фотографии мест, где жили наши предки
13519775 Tina1960
7 мин. назад

Из семейного альбома

Альбом "Риттер-Валлизер-Деге"
Из прочих семейных альбомов
1121366 irinalilp
27 января

Старые фотографии и их идентификация

История, старые фотомастера. Здесь вы можете поискать родные\знакомые лица, или прикрепить фотографии из своих альбомов с известными или неизвестными вам персонажами из Интернета или семейных альбомов.

Модераторы: valcha, coika, alexgrin
3816699Gallina13
Только что

Паспарту

12001401 dbubnova
8 января

Малоизвестные портреты представителей русской знати

Здесь публикуются малоизвестные портреты представителей русской знати и высшего общества (XVIII-нач. XX вв.). Просьба сверять подписи только по музейным каталогам/изданиям, либо по сайтам музеев! Только портреты, не фотографии!

1871527 valcha
2 ч. назад
Генеалогические конференции

Савёловские чтения

14429dimarex
20 декабря 2019

Украинские генеалогические чтения

8105Zabellisa
25 мая 2016

Петербургские генеалогические чтения

730radmila70
4 января

Генеалогические конференции в регионах

12124Konstantin Ivanov
1 сентября 2019
Волонтеры

Волонтеры по телефонным и адресным базам

Модераторы: Bianca, Erla, Lynka, Ёжик
17517307Снег_ST
2 ч. назад

Волонтеры прочие

Те кто может помочь в поиске. Объявления о поиске по книгам размещайте в разделе Книги.

Модераторы: ALEX1, Bianca, Erla, Gnom7, Lynka, Ёжик
24812124Bagmet
6 мин. назад
Дневники участников
Дневники генеалогов

Дневники участников

10707381680 Tina1960
5 мин. назад
Разговоры

Обсуждение

Обсуждение работы сайта ВГД в целом и разных его частей

Модератор: TatianaLGNN
926152Dragulen
16 января

Общение

Для разговоров обо всем что взбредет в голову

Модератор: dimarex
75851367Tina1960
23 мин. назад

Просто генеалогические разговоры

Вообще-то, есть отдельный раздел генеалогия, но в какой из подразделов отнести эти разговоры я не знаю. Так что пусть тут лежат... Если тут появится тема, к какому-то из тех подразделов относящаяся, она будет перенесена, заранее предупреждаю.

Модераторы: Erla, TatianaLGNN, dimarex
39220160antr
Вчера в 18:59

События

Поздравления, сообщения, приглашения, и репортажи.

Модераторы: Bianca, Erla, TatianaLGNN, Tasha56
37224432Tina1960
Вчера в 12:24

Салон друзей

Входить можно сюда только тем, кто пообещает в этом разделе не ругаться и не язвить. Темы тут негенеалогические - дети, похудание и т.п.

Модераторы: TatianaLGNN, Tasha56, dimarex
3512620ole68
2 ч. назад

Что такое форум ВГД и что в нем происходит

Все еще впереди...

Модераторы: Helena, TatianaLGNN, РоманС
279689kbg_dnepr
22 января

Награждения

Кого надо наградить и за что? Только для зарегистрированных пользователей.

17723Leontiya
14 октября 2019
Архив форума

Книга, которую мы пишем сами

Модераторы: RuSar, Vitaly, Nemtseva, елена шванебах, nmash
94026TATYANA IOSIFOVNA
26 ноября 2018

Архив форума

11491552 valcha
2 января

ВГД нужна помощь! (ВГД и его проблемы из-за ФЗ №152)

История о судебном иске РКН к ВГД - как мы отстаивали сайт, что не надо делать, чтобы не попадаться на крючок к РКН или спасение утопающих, дело рук самих утопающих

297737Zabellisa
18 февраля 2012

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