Генеалогический форум ВГД

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Читать всем!
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Справочный раздел для новичков и форумчан со стажем, что и где размещено на форуме, ЧАВО
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|162
|TatianaLGNN
29 ноября 2019
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Как приступить к поиску, что и где искать, подробности о сословиях
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Если вы не можете зарегистрироваться, что-то тут понять или найти, не знаете в какой раздел поместить сообщение - все помещайте тут... Разберемся и поможем :)
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|1632
|Olesgo
50 мин. назад
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Как работать на форуме, обсуждение работы форума, замечания, подсказки друг другу по работе, полезные советы. Здесь вы можете запросить новый функционал для форума или дать обратную связь по изменениям
|33
|15830
|osokina-galina
4 ч. назад
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Темы: проект "Военкомат", бюро находок ВГД, карта предков форумчан
|27
|3302
|SKY161
31 января
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помощь сообщества форумчанам в кризисных жизненных ситуациях, благотворительные акции ВГД
темы создаются только модераторами или администратором
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|3983
|Stan_is_love
5 мая 2018
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Фамильные темы
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Здесь размещаются темы для поиска людей по фамилиям (и внутри по географии).
|27639
|233637
|fardibaka
12 мин. назад
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Здесь многофамильные поисковые темы отсортированы по году начала поиска. Писать новые сообщения можно в любой из тем этих подразделов, но открывать новые темы - только в разделе по алфавиту фамилий (выше), 1 фамилия - 1 тема.
|1927
|29925
|evlampia
Вчера в 22:49
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Совместный проект ВГД и СВРТ
|4
|1757
|Lina1
Вчера в 21:24
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Географический раздел
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Здесь размещаются поисковые темы по географическому признаку - откуда родом ваши предки, где жили, куда переехали, вопросы по истории населенных мест и т.д.
|3887
|534451
|KorolAndr
11 мин. назад
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Войны и военные
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|148524
|afrodok
1 ч. назад
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Пишем рассказы о наших ветеранах, записываем их воспоминания. Объем рассказов небольшой, чтобы читалось с удовольствием. КНИГА ПАМЯТИ ВГД - Скорбный список павших и пропавших без вести во время ВОВ.
|219
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|Ella
12 января
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|122
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|Burlakovg
30 мин. назад
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(Кроме 2 Мировой войны 1939-1945 гг.)
|841
|40818
|Klim2018
8 мин. назад
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Календарь памятных дат
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- На данный момент новостей нет
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Дань памяти ушедшим из жизни знаменитым и не очень, но оставившим след в нашей истории
|53
|2577
|Elena N
11 мин. назад
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Архивы
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|3822
|184158
|Ярук
6 мин. назад
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Опросы и проблемы по архивам
|130
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|Терсинец
26 января
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Где и как хранить - делимся опытом хранения документов
|21
|1282
|tata_pe
29 января
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Библиотека
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Ссылки вносятся по тематическим разделам. Если подходящей темы нет, то для добавления новых ссылок специальная тема в разделе. Новые темы создаются только модераторами.
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|hgv
27 января
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|64382
|s_fedot
1 ч. назад
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|radmila70
20 января
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Генетическая генеалогия
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|Петр_СПб
Вчера в 13:37
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|maxmalk
28 января
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|16
|2462
|mag55
31 января
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Message board
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|583
|2902
|Альфред
56 мин. назад
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Генеалогия: теория и практика
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Исторические и прочие сведения, могущие быть полезными в генеалогическом поиске
|290 статей
| Нет
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|130
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|vikarii
2 ч. назад
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|366
|26024
|Vaysbein
3 ч. назад
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Для тем философских и теоретических
|98
|7053
|Raisa28
31 января
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Конкретные вопросы по поиску
|467
|94251
|Intellectual70
37 мин. назад
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ЗАГС (запись актов гражданского состояния)
|111
|15318
|Sib Helga
13 ч. назад
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Имена,фамилии и географические названия - этот раздел не для объявлений о поиске, а о возможном их происхождении
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|15980
|Bones
15 мин. назад
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и однофамильцами
|33
|3640
|senich86
25 января
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|404
|43607
|Konstantin Ivanov
1 ч. назад
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|121
|1656
|radmila70
Вчера в 13:06
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Как проверить правдивость семейной легенды?
|6
|375
|naumkinM
16 декабря 2019
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|188
|27333
|idylle
12 мин. назад
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Историко-генеалогические (биографические) сведения...
|343
|19149
|Gogin10
13 ч. назад
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Они тоже имеют свою историю с фамилиями
|38
|1048
|vikarii
19 января
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Театры, музеи, цирки, галереи и т.п., Генеалогическая информация в учреждениях культуры
|27
|355
|Wow
14 ноября 2019
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Генеалогическая информация в учреждениях образования
|677
|19879
|valeragaan
1 ч. назад
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Репрессии. Голод. Стих. бедствия
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|16
|924
|psevdo777
28 января
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Книги Памяти только жертв репрессий
|116
|4887
|yvb64
30 января
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Голод в Российской империи и СССР (1873-1874, 1880-1884, 1891-1893, 1900-1901, 1911-1912, 1921-1922, 1930-1934, 1946-1947 гг.)
|15
|678
|aviv_n
28 января
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|199
|22916
|Терсинец
4 ч. назад
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Документальный раздел
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Фото с подлинников. Только пофамильные документы, никаких ссылок и списков!!!
Все данные приведенные в этом разделе взяты из доступных источников в Интернете.
Исключительно для информационного характера.
|910
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|Татьянка
29 января
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Фотографии и портреты
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|19775
|Tina1960
7 мин. назад
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|112
|1366
|irinalilp
27 января
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История, старые фотомастера. Здесь вы можете поискать родные\знакомые лица, или прикрепить фотографии из своих альбомов с известными или неизвестными вам персонажами из Интернета или семейных альбомов.
|38
|16699
|Gallina13
Только что
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|1200
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|dbubnova
8 января
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Здесь публикуются малоизвестные портреты представителей русской знати и высшего общества (XVIII-нач. XX вв.). Просьба сверять подписи только по музейным каталогам/изданиям, либо по сайтам музеев! Только портреты, не фотографии!
|187
|1527
|valcha
2 ч. назад
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Генеалогические конференции
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|14
|429
|dimarex
20 декабря 2019
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|8
|105
|Zabellisa
25 мая 2016
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|7
|30
|radmila70
4 января
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|12
|124
|Konstantin Ivanov
1 сентября 2019
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Волонтеры
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|175
|17307
|Снег_ST
2 ч. назад
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Те кто может помочь в поиске. Объявления о поиске по книгам размещайте в разделе Книги.
|248
|12124
|Bagmet
6 мин. назад
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Дневники участников
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|10707
|381680
|Tina1960
5 мин. назад
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Разговоры
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Обсуждение работы сайта ВГД в целом и разных его частей
|92
|6152
|Dragulen
16 января
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Для разговоров обо всем что взбредет в голову
|758
|51367
|Tina1960
23 мин. назад
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Вообще-то, есть отдельный раздел генеалогия, но в какой из подразделов отнести эти разговоры я не знаю. Так что пусть тут лежат... Если тут появится тема, к какому-то из тех подразделов относящаяся, она будет перенесена, заранее предупреждаю.
|392
|20160
|antr
Вчера в 18:59
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Поздравления, сообщения, приглашения, и репортажи.
|372
|24432
|Tina1960
Вчера в 12:24
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Входить можно сюда только тем, кто пообещает в этом разделе не ругаться и не язвить. Темы тут негенеалогические - дети, похудание и т.п.
|35
|12620
|ole68
2 ч. назад
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Все еще впереди...
|27
|9689
|kbg_dnepr
22 января
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Кого надо наградить и за что? Только для зарегистрированных пользователей.
|17
|723
|Leontiya
14 октября 2019
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Архив форума
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|9
|4026
|TATYANA IOSIFOVNA
26 ноября 2018
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|114
|91552
|valcha
2 января
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История о судебном иске РКН к ВГД - как мы отстаивали сайт, что не надо делать, чтобы не попадаться на крючок к РКН или спасение утопающих, дело рук самих утопающих
|29
|7737
|Zabellisa
18 февраля 2012