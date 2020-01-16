Генеалогический форум ВГД

Название раздела Темы Сообщения Последнее сообщение

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по форуму Справочный раздел для новичков и форумчан со стажем, что и где размещено на форуме, ЧАВО 9 162 TatianaLGNN

29 ноября 2019

Советы начинающим Как приступить к поиску, что и где искать, подробности о сословиях

Раздел без правил Если вы не можете зарегистрироваться, что-то тут понять или найти, не знаете в какой раздел поместить сообщение - все помещайте тут... Разберемся и поможем :) Vodnik_dnepr Модераторы: Konstantin Ivanov 9 1632 Olesgo

50 мин. назад

Техническая поддержка Как работать на форуме, обсуждение работы форума, замечания, подсказки друг другу по работе, полезные советы. Здесь вы можете запросить новый функционал для форума или дать обратную связь по изменениям Модератор: Vodnik_dnepr 33 15830 osokina-galina

4 ч. назад

Поддержка друзей ВГД помощь сообщества форумчанам в кризисных жизненных ситуациях, благотворительные акции ВГД

темы создаются только модераторами или администратором 3 3983 Stan_is_love

5 мая 2018

Поиск предков, родичей и/или однофамильцев Здесь размещаются темы для поиска людей по фамилиям (и внутри по географии). 27639 233637 fardibaka

12 мин. назад

Поиск предков, родичей и/или однофамильцев Здесь многофамильные поисковые темы отсортированы по году начала поиска. Писать новые сообщения можно в любой из тем этих подразделов, но открывать новые темы - только в разделе по алфавиту фамилий (выше), 1 фамилия - 1 тема. 1927 29925 evlampia

Вчера в 22:49

Фамильный навигатор Совместный проект ВГД и СВРТ CABA Модераторы: frato 4 1757 Lina1

Вчера в 21:24

Войны и генеалогия военных (Кроме 2 Мировой войны 1939-1945 гг.) 841 40818 Klim2018

8 мин. назад

Памятные даты На данный момент новостей нет

Мемориал Дань памяти ушедшим из жизни знаменитым и не очень, но оставившим след в нашей истории 53 2577 Elena N

11 мин. назад

Каталог ссылок, полезных генеалогу Ссылки вносятся по тематическим разделам. Если подходящей темы нет, то для добавления новых ссылок специальная тема в разделе. Новые темы создаются только модераторами. Lara, elena_krd Модераторы: kluchnik 79 2187 hgv

27 января

Генеалогический словарь Исторические и прочие сведения, могущие быть полезными в генеалогическом поиске Модератор: NVL 290 статей Нет

Генеалогия: источники 366 26024 Vaysbein

3 ч. назад

Усадьбы и дома предков 121 1656 radmila70

Вчера в 13:06

Семейные предания, легенды... Как проверить правдивость семейной легенды? 6 375 naumkinM

16 декабря 2019

Некрополистика Историко-генеалогические (биографические) сведения... 343 19149 Gogin10

13 ч. назад

Лечебные учреждения Они тоже имеют свою историю с фамилиями 38 1048 vikarii

19 января

Учреждения культуры Театры, музеи, цирки, галереи и т.п., Генеалогическая информация в учреждениях культуры 27 355 Wow

14 ноября 2019

Учебные заведения Генеалогическая информация в учреждениях образования 677 19879 valeragaan

1 ч. назад

Репрессированные Народный Мартиролог 16 924 psevdo777

28 января

Книги Памяти по репрессированным Книги Памяти только жертв репрессий 116 4887 yvb64

30 января

Голод Голод в Российской империи и СССР (1873-1874, 1880-1884, 1891-1893, 1900-1901, 1911-1912, 1921-1922, 1930-1934, 1946-1947 гг.) 15 678 aviv_n

28 января

ДОКУМЕНТЫ из Интернета Фото с подлинников. Только пофамильные документы, никаких ссылок и списков!!!

Все данные приведенные в этом разделе взяты из доступных источников в Интернете.

Исключительно для информационного характера. 910 1589 Татьянка

29 января

Паспарту 1200 1401 dbubnova

8 января

Малоизвестные портреты представителей русской знати Здесь публикуются малоизвестные портреты представителей русской знати и высшего общества (XVIII-нач. XX вв.). Просьба сверять подписи только по музейным каталогам/изданиям, либо по сайтам музеев! Только портреты, не фотографии! 187 1527 valcha

2 ч. назад

Савёловские чтения 14 429 dimarex

20 декабря 2019

Украинские генеалогические чтения 8 105 Zabellisa

25 мая 2016

Петербургские генеалогические чтения 7 30 radmila70

4 января

Генеалогические конференции в регионах 12 124 Konstantin Ivanov

1 сентября 2019

Волонтеры прочие Те кто может помочь в поиске. Объявления о поиске по книгам размещайте в разделе Книги. Bianca, Erla, Gnom7, Lynka, Ёжик Модераторы: ALEX1 248 12124 Bagmet

6 мин. назад





Дневники участников 10707 381680 Tina1960

5 мин. назад

Обсуждение Обсуждение работы сайта ВГД в целом и разных его частей Модератор: TatianaLGNN 92 6152 Dragulen

16 января

Общение Для разговоров обо всем что взбредет в голову Модератор: dimarex 758 51367 Tina1960

23 мин. назад

Просто генеалогические разговоры Вообще-то, есть отдельный раздел генеалогия, но в какой из подразделов отнести эти разговоры я не знаю. Так что пусть тут лежат... Если тут появится тема, к какому-то из тех подразделов относящаяся, она будет перенесена, заранее предупреждаю. TatianaLGNN, dimarex Модераторы: Erla 392 20160 antr

Вчера в 18:59

События Поздравления, сообщения, приглашения, и репортажи. Erla, TatianaLGNN, Tasha56 Модераторы: Bianca 372 24432 Tina1960

Вчера в 12:24

Салон друзей Входить можно сюда только тем, кто пообещает в этом разделе не ругаться и не язвить. Темы тут негенеалогические - дети, похудание и т.п. Tasha56, dimarex Модераторы: TatianaLGNN 35 12620 ole68

2 ч. назад

Награждения Кого надо наградить и за что? Только для зарегистрированных пользователей. 17 723 Leontiya

14 октября 2019

Архив форума 114 91552 valcha

2 января